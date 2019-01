Deutsche Bahn bleibt im Frankfurter Westhafen Pier

Im Zuge einer Mietvertragsprolongation hat die IC Immobilien Gruppe den Mietvertrag mit der Deutsche Bahn AG für eine Mietfläche von rund 2.700 m² am Westhafen Pier in Frankfurt verlängert. Weitere Mieter im renommierten und direkt am Main gelegenen Bürogebäude am Rotfeder-Ring 1-13 mit Event- und Gastroflächen sind Finntech, L’Oréal, Policen Direkt und Savills. Eigentümer des Objekts ist seit 2016 der Real Asset & Investment Manager Wealthcap mit seinem Büroportfolio Spezial-AIF 5 [WealthCap legt 630 Mio. für Deutschland-Portfolio von Savills IM hin].

