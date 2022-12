IC übernimmt Property Management für Kölner Ovum-Quartier

Alfons & Alfreda und Fay Projects, die in einem JV das Kölner Ovum Quartier realisieren, haben die IC Immobilien Gruppe zum 1. Dezember 2022 mit dem kaufmännischen, technischen und buchhalterischen Property Management für das kurz vor der Fertigstellung stehende Quartier in Köln-Braunsfeld mandatiert.

.