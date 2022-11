IC Ã¼bernimmt Property Management am Opernplatz XIV

Seit dem 1. Oktober 2022 übernimmt die IC Immobilien Gruppe die Verantwortung für das kaufmännische, technische und buchhalterische Property Management am Opernplatz XIV für die Clarus Management GmbH. Das Unternehmen löst BNP Paribas ab und ist für die nachhaltige Bewirtschaftung der Immobilie am Frankfurter Opernplatz zuständig.

Die IC Immobilien Gruppe wird im Rahmen ihrer neuen Beauftragung verschiedene Nutzungen betreuen, unter anderem das 5-Sterne-Plus Hotel „Sofitel“, den Büroflächendienstleister Sattelite Office, ein Studio des Mieters Fitness First, Büros des Corporate Finance Unternehmens Crossgate, Praxen des Gesundheitsdienstleisters Magna Med sowie neben dem Steakhouse von Miller & Carter noch zwei weitere gastronomische Betriebe und 25 exklusive Wohnungen. Der Opernplatz XIV zeichnet sich nicht nur durch seine Mieter aus, sondern bildet in ausgezeichneter Lage gegenüber der Alten Oper und in direkter Nähe zum Finanzdistrikt ein nachgefragtes Quartier.



Im Jahr 2017 wurde Vis-à-vis der Alten Oper die Immobilie mit der Adresse Opernplatz XIV fertiggestellt. Dabei übernahmen die Architekten klassische Stilelemente und interpretierten sie neu. In der etwa insgesamt ca. 33.500 m² großen Immobilie finden sich oberhalb der viergeschossigen öffentlichen Tiefgarage komplett flexible Geschäfts- und Büroflächen, Restaurants, aber auch das Flagship der Fitness First-Gruppe (mit 25-Meter-Pool), der Anbieter für Serviced-Offices Sattelite mit seiner pureSilent Linie sowie 25 exklusive Wohnungen ab 120 m².