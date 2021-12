IC übernimmt HIH Property Management

IC Immobilien schluckt die HIH Property Management (HPM). Der Immobiliendienstleister übernimmt 51 Prozent an HPM plant ab 2023 die Komplett-Übernahme. Der entsprechende Vertrag wurde diese Woche in Hamburg unterzeichnet.

.

Geplant ist die Übernahme in zwei Schritten. Die IC Immobilien Holding GmbH übernimmt zunächst 51 Prozent der Anteile. Ab 2023 ist der Erwerb der restlichen Anteile möglich und geplant. Ziel des gemeinsamen Joint Ventures sei die Bündelung zentraler Kompetenzen im Immobilienmanagement und das weitere gemeinsame, qualitative Wachstum. Durch die Partnerschaft können beide Unternehmen alle Property-Management-Leistungen künftig noch umfassender aus einer Hand anbieten.



„Für die IC Immobilien Gruppe ist diese Partnerschaft ein wichtiger Schritt im Rahmen der mittel- bis langfristigen Wachstumsstrategie. Die HPM ist der ideale Partner für uns. Gemeinsam wollen wir das Beste aus beiden Unternehmen adaptieren und weiterentwickeln, um Kompetenzen zusammenzuführen und die Qualität unserer Dienstleistungen stetig weiter zu steigern. Die jahrelange Expertise der IC Immobilien speziell im Einzelhandelsbereich oder die ausgeprägte Fondsmanagement-Kompetenz der HPM sind nur zwei Beispiele dafür, dass das Ganze größer ist als die Summe seiner Teile“, sagt Markus Reinert FRICS, Vorsitzender der Geschäftsführung und CEO der IC Immobilien Holding GmbH.



Das Joint Venture wird vorerst unverändert unter der Marke HIH Property Management (HPM) am Markt auftreten. André Vollbach bleibt weiterhin Geschäftsführer der HPM. Nach dem Closing wird Markus Reinert, zusätzlich zu seinen jetzigen Aufgaben, ebenfalls Geschäftsführer des Joint Ventures. Gemeinsam sind die IC Immobilien und die HIH Property Management dann mit rund 500 Mitarbeitern deutschlandweit in Berlin, Chemnitz, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, München und Stuttgart vertreten und betreuen ein Immobilienvermögen von rund 23 Mrd. Euro.