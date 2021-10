Die IC Immobilien Gruppe hat im Rahmen bestehender Vermietungsmandate für die Wealthcap insgesamt rund 2.300 m² Bürofläche in Berlin, Stuttgart und Freiburg vermietet. Die Immobilien befindet sich in der Alarichstraße 12-17 in Berlin, der Schelmenwasenstraße in Stuttgart und der Schnewlinstraße 2-10 in Freiburg.…

