IC Immobilien vermietet 12.000 m² in Eisenhüttenstadt und Dresden

Die IC Immobilien Gruppe hat in dem von ihr gemanagten Einkaufszentrum in der Nordpassage 1 in Eisenhüttenstadt insgesamt rund 8.000 m² Einzelhandelsfläche neu vermietet sowie für den Eigentümer der Projektentwicklung „Haus Postplatz“ in Dresden einen Mietvertrag über rund 4.000 m² Gewerbefläche vermietet.

.

IC vermietet 8.000 m² im City Center Eigenhüttenstadt

Neuer Mieter ist der Lebensmittel-Discounter Penny. Die Drogeriemarktkette Rossmann, bisher schon im City Center vertreten, hat ihre neue Mietfläche im modernen Auftritt an neuer Stelle eröffnet. Der neue Mietvertrag mit Rossmann begann bereits im Februar 2017, der Mietvertrag mit Penny im März 2017. Neben der Vermietung ist die IC Immobilien Gruppe im Auftrag des Eigentümers, BBV Immobilien-Fonds Nr. 10 GmbH & Co. KG, unter anderem auch für die Umbaumaßnahmen des City Centers verantwortlich.



„Wir freuen uns, dass Rossmann und Penny nach dem erfolgreichen Abschluss der ersten Umbauphase ihre Flächen bereits bezogen haben und das City Center wieder als vollumfängliches Nahversorgungszentrum fungiert“, sagt Heiko Dietel, Geschäftsführer IC Immobilien Service GmbH, einer Tochtergesellschaft der IC Immobilien Gruppe. „Mit dem Lebensmittel-Discounter und der Drogeriemarktkette ist der Startschuss für weitere Eröffnungen im Zuge der ersten Umbauphase gefallen. So werden im April 2017 u. a. die Eröffnungen von Woolworth und mister*lady folgen. Vorrausichtlich im Mai dieses Jahres werden dann der Lebensmittelhändler Edeka sowie Pfennigpfeiffer ihre Filialen eröffnen und die Positionierung des City Centers weiter stärken“.



Seit Anfang des Jahres 2016 laufen die Umbaumaßnahmen für die im Jahr 1993 errichtete Einzelhandelsimmobilie. Das Objekt mit einer Gesamtfläche von rund 30.500 m² ist das größte Einkaufszentrum der Stadt und wichtiger Bestandteil der Region.



IC vermietet 4.000 m² im „Haus Postplatz“ in Dresden

Für den Eigentümer der Projektentwicklung Haus Postplatz in Dresden hat die IC Immobilien einen Mietvertrag über rund 4.000 m² Gewerbefläche vermittelt. Neuer Mieter des Neubauprojekts am Postplatz ist das Fitnessstudio Fit/One. Der langfristig abgeschlossene Mietvertrag beginnt nach der im Jahr 2019 geplanten Fertigstellung des Objekts. Das Gewerbe-, Wohn- und Geschäftshaus der Fay Projects GmbH wird eine Gesamtfläche von 18.000 m² umfassen. Das Objekt liegt zentral gegenüber dem Dresdner Zwinger, eines der bekanntesten Barockbauwerke Deutschlands und in fußläufiger Entfernung zu vielen historischen Gebäuden Dresdens, darunter die Semperoper sowie das Residenzschloss. Darüber hinaus verfügt das „Haus Postplatz“ über eine sehr gute Anbindung an den Individualverkehr und den öffentlichen Nahverkehr.