IC Immobilien verlängert vorzeitig Mietvertrag über 7.350 m² mit Toom in Münster

Die IC Immobilien Gruppe hat für eine von ihr gemanagte Einzelhandelsimmobilie in der Hammer Straße 455-459 in Münster eine vorzeitige Vertragsverlängerung mit dem Mieter Toom Baumarkt GmbH abgeschlossen. Somit bleibt Toom, bereits Mieter dieses Standorts seit 1999, bis Anfang 2029 in dem Single-Tenant-Objekt.

Der Bau- und Heimwerkermarkt mit Gartencenter, errichtet 1991, umfasst rund 7.350 m² Mietfläche und verfügt über 200 Pkw-Stellplätze. Das Gebäude ist verkehrsgünstig an der Bundesstraße B54 gelegen. Die IC Immobilien Gruppe ist von der Eigentümerin, der BBV Immobilien-Fonds Nr. 10 GmbH & Co. KG, mit dem Property-, Asset- und Vermietungs-Management beauftragt.