IC Immobilien bringt Erst-Mandat mit Real I.S. unter Dach und Fach

Die IC Immobilien Gruppe hat für die durch Real I.S. neu erworbene Einzelhandelsimmobilie in Karlsfeld das Property Management übernommen.

Das Einzelhandelsobjekt An der Wögerwiese 1, 3 und 5 in Karlsfeld hat circa 6.000 m² Einzelhandelsfläche sowie eine Tiefgarage mit ca. 200 Stellplätzen und wurde im September 2016 fertiggestellt. Mieter der drei Gewerbeeinheiten sind Aldi Süd, Edeka und die Drogeriekette Müller. Das Neubauareal „Neue Mitte Karlsfeld“ gliedert sich in mehrere Bereiche für Einzelhandel und Wohnviertel. Die IC Immobilien Gruppe übernimmt sowohl das kaufmännische als auch das technische Property Management.



