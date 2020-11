IC Immobilien übernimmt PM-Mandat für Frankfurter IT- und Gewerbepark

Die IC Immobilien Gruppe wurde zum 01. September mit dem Property Management für den IT- und Gewerbepark „Digital Park Osthafen“ in der Hanauer Landstraße 296-328/ Weismüllerstraße 19-31 in Frankfurt mandatiert [wir berichteten]. Das Mandat beinhaltet das Kaufmännische, Technische und Buchhalterische Property Management des IT- und Gewerbeparks. Eigentümer der Immobilie und zugleich Hauptnutzer ist der niederländische Rechenzentrenbetreiber Interxion - A Digital Realty Company.

Die Immobilie umfasst insgesamt rund 43.000 m² Büro-, Rechenzentrums-, Gastronomie- und Lagerflächen. Die Lage im Osten Frankfurts direkt an der Bundesstraße B8 und der Autobahn A661 bietet eine äußerst attraktive Verkehrsanbindung. Darüber hinaus profitiert der Rechenzentrums-Campus von der Nähe zum nach Datendurchsatz weltgrößten Internetknoten DE-CIX in Frankfurt.