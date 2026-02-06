IC Immobilien steigert Vermietungsleistung 2025 deutlich

Die IC Immobilien Gruppe blickt auf ein erfolgreiches Vermietungsjahr 2025 zurück. Mit einem bundesweiten Vermietungsumsatz von rund 123.000 m² konnte das Ergebnis gegenüber dem Vorjahr deutlich gesteigert werden. Besonders Prolongationen erwiesen sich erneut als stabilisierender Faktor in einem weiterhin anspruchsvollen Marktumfeld.

.

Bundesweit wurde ein Vermietungsumsatz von rund 123.000 m² erzielt. Dies entspricht einer Steigerung von mehr als 75 Prozent gegenüber dem Vorjahr mit rund 70.000 m² und liegt zudem deutlich über dem Ergebnis aus dem Jahr 2023. Wie bereits 2024 kam auch 2025 den Prolongationen eine zentrale Bedeutung zu. Mit einem Anteil von fast 86 Prozent am Gesamtvermietungsumsatz fungierten Vertragsverlängerungen erneut als Stabilitätsanker.



„Das sehr erfreuliche und deutlich verbesserte Vermietungsergebnis in einem in Teilen weiterhin angespannten Marktumfeld spricht für die Leistungsfähigkeit unserer hauseigenen Experten, unser belastbares Netzwerk und die vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der Eigentümer- wie Nutzerseite. Die enge persönliche Betreuung unserer Bestandsmieter ist aktuell unser wichtigstes Asset – Prolongationen sind marktübergreifend absoluter Stabilitätsanker“, so Melanie Heller, Head of Letting der IC Immobilien Gruppe.



Nach Nutzungsarten entfielen rund 23 Prozent des Vermietungsumsatzes auf die Assetklasse Büro. Neben einem sehr geringen Wohnanteil stellten die Nutzungsarten Einzelhandel, Gastronomie, Lager- und sonstige Flächen den überwiegenden Teil der Vermietungsleistung. Der Anteil der Top-7-Märkte lag 2025 bei knapp 47 Prozent. Dies bedeutet eine deutliche Erholung, nachdem diese Märkte im Jahr 2024 lediglich einen Anteil von 15 Prozent erreicht hatten.