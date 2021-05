IC Immobilien managt Städtisches Kaufhaus in Leipzig

Die IC Immobilien Gruppe wurde zum 1. April 2021 auch mit dem kaufmännischen, technischen und buchhalterischen Property Management für das Städtische Kaufhaus in Leipzig mandatiert. Dies teilte das Unternehmen heute mit. In der letzten Woche gab der Dienstleister bereits einen Management-Auftrag für das Reclam Carrée Leipzig bekannt [wir berichteten].

.

Das Städtische Kaufhaus ist eine gemischt genutzte Immobilie mit rund 23.500 m² Gesamtmietfläche direkt in der Leipziger Innenstadt. Die historische Liegenschaft verfügt über exklusive Einzelhandelsflächen, Büro- und Praxisräume sowie hochwertige Gastronomieflächen.



Entstanden ist das Gebäude im 15. Jahrhundert als damaliges Gewandhaus und als eines der ersten Mustermessehäuser der Welt. Im 18. Jahrhundert folgte der Anbau eines Konzertsaales, in welchem weltberühmte Musiker und Komponisten wie Mozart, Bartholdy und Liszt auftraten.



Mit diesem neuen Mandat betreut die IC Immobilien Gruppe in Leipzig bereits ca. 55.000 m² Mietfläche verteilt auf fünf Liegenschaften.