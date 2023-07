IC Immobilien integriert HIH Property Management

Die HIH Property Management GmbH, seit Januar 2023 eine 100-prozentige Tochter der IC Immobilien Gruppe [wir berichteten], zeigt ihre Gruppenzugehörigkeit nun auch durch einen neuen Namen: IC Property Services GmbH.

.

Gemeinsam mit ihrem Schwesterunternehmen IC Property Management GmbH verantwortet die IC Property Services GmbH das bundesweite Property Management-Geschäft der IC Immobilien Gruppe. Die beiden Property Management-Töchter managen gemeinsam deutschlandweit ein Portfolio mit einem Volumen von rund 23 Milliarden Euro, mit ca. 410 Beschäftigten an acht Top-Immobilien-Standorten.



„Mit der Umfirmierung in die IC Property Services GmbH gehen wir den nächsten wichtigen Schritt der Integration in die IC Immobilien Gruppe. Mittlerweile sind wir bereits an sechs von acht Standorten auf einer gemeinsamen Fläche für unsere Kunden als Team im Einsatz. Die sich daraus ergebenden Vorteile bedeuten einen konkreten Mehrwert für unsere Kunden, insbesondere auch rund um das wichtige Thema Nachhaltigkeit. Hier sind wir mit unseren durch den Zusammenschluss personell und fachlich starken Teams in den Bereichen Sustainability Management und Projektsteuerung nun perfekt aufgestellt, um unsere Kunden im nachhaltigen Management ihrer Immobilien vollumfänglich zu unterstützen“, sagt André Vollbach, Geschäftsführer der IC Immobilien Holding GmbH.