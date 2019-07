Helvetia verlängert in Frankfurt

Im Zuge einer Mietvertragsprolongation hat die IC Immobilien Gruppe den Mietvertrag mit der Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG für eine Mietfläche von rund 3.000 m² in der Querstraße 8-10 in Frankfurt am Main langfristig verlängert. Das Objekt wurde 2016 von der Querstraße S.á.r.L., einer von Amundi Real Estate betreuten Gesellschaft, erworben [wir berichteten]. Die IC Immobilien Gruppe ist seit 2016 mit dem Property- und Asset Management sowie der Projektsteuerung für das 1989 erbaute Objekt mandatiert.

