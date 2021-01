Die IC Immobilien Gruppe hat als Eigentümervertreter im Auftrag der EuroVal Immobilienbeteiligungen GmbH & Co. KG eine Büro- und Wohnimmobilie in der Prinz-Ludwig-Straße 20 im nordostbayerischen Waldsassen für ca. 190.000 Euro an die Stadt Waldsassen verkauft.



Das 1929 erbaute Geschäftshaus im...

[…]