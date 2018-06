IC Immobilien Gruppe übernimmt weitere Property-Management-Mandate von Shaftesbury

Die IC Immobilien Gruppe wurde von der Shaftesbury Asset Management GmbH mit dem Property Management für zwei weitere Objekte in Frankfurt und Düsseldorf mandatiert. Die beiden neuen Mandate haben eine Gesamtmietfläche von ca. 14.500 m².

Das neue Mandat für das nach Entwürfen des Architekten Frank Gehry errichtete Büro- und Geschäftsgebäudes „Neuer Zollhof 3“ verfügt über eine Gesamtmietfläche von 10.679 m² und umfasst das kaufmännische, technische und buchhalterische Property Management. Die prominente Immobilie ist Teil des 1999 fertiggestellten Düsseldorfer Zollhofensembles. Darüber hinaus hält die IC Immobilien Gruppe seit Januar 2018 das Mandat für das kaufmännische, technische und buchhalterische Property Management für ein Büro- und Geschäftsgebäude in der Bleidenstraße 6-10 in Frankfurt am Main. Das 1972 errichtete Gebäude verfügt über eine Gesamtmietfläche von 3.854 m².



Mit einem weiteren Property Management Mandat für ein Büroobjekt in der Junghofstraße in Frankfurt am Main aus November 2017 hält die IC Immobilien Gruppe nunmehr drei Mandate der Shaftesbury Asset Management (Germany) GmbH. „Diese Mandate belegen unsere Kompetenz im Property Management und das Vertrauen, das die Shaftesbury Asset Management GmbH in unsere Qualität und Leistungsstärke setzt“, sagt Markus Reinert FRICS, Vorstandsvorsitzender und CEO der IC Immobilien Holding AG.