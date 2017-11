IC Immobilien Gruppe übernimmt Property Management für Bürohaus in Frankfurt am Main

Die IC Immobilien Gruppe ist von der Shaftesbury Asset Management GmbH mit dem Property Management für ein Bürohaus in Frankfurt am Main beauftragt worden. Das zentral gelegene Single-Tenant-Objekt befindet sich in der Junghofstraße neben dem Main Tower. Das neue Mandat beginnt ab November 2017 und umfasst das kaufmännische, technische und buchhalterische Property Management. Das 1954 errichtete Gebäude liegt mitten im Frankfurter Bankenviertel und verfügt über rund 6.000 m² Gesamtfläche, davon 5.150 m² Büro- und rund 900 m² Lagerfläche.

.