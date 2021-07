Uhland 187 in Berliner City West ist fertig

Die AOC Immobilien AG hat das siebengeschossige Bürohaus „Uhland 187“ in der City West fertiggestellt. Eigentümer des 4.270 m² Mietfläche umfassenden Gebäudes ist seit vergangenem Jahr Wealthcap [wir berichteten]. Mit dem kaufmännischen, technischen und buchhalterischen Property Management für den Büro-Neubau wird zum 1. August die IC Immobilien Gruppe beauftragt.

.

Die Anfang 2021 fertiggestellte Büroimmobilie in der Uhlandstraße 187 bildet als Kopfbau den Abschluss einer Blockrandbebauung zwischen Kantstraße und Ku‘damm. Der Neubau auf einem knapp 1.400 m² großen Grundstück verfügt über eine hervorragende Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel - die U-Bahn-Stationen Uhlandstraße sowie Kurfürstendamm befinden sich nur wenige Gehminuten entfernt. Im fußläufigen Umfeld sind verschiedenste Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten angesiedelt, unter anderem der hoch frequentierte Kurfürstendamm sowie das KaDeWe. Auch die Tiefgarage am Neuen Kanzler-Eck liegt nur eine Gehminute entfernt.



„Uhland 187“ bietet flexible Flächen mit Einheiten ab 540 m² und individuell auf die Bedürfnisse der Mieter zugeschnittenen Ausstattungen. „Darüber hinaus verfügt jedes Büro ab dem zweiten Obergeschoss über großzügige Balkone im Innenhof“, erzählt AOC-Vorstand Till Schwerdtfeger. „Angesichts des hohen Bedarfs an hochwertigen, modernen Büroflächen und der ausgezeichneten Lage ist die Resonanz entsprechend groß.“



„Wir freuen uns sehr, dass wir dieses außergewöhnliche Projekt trotz aller Auswirkungen der Corona-Pandemie fertiggestellt haben“, erklärt Andrea Meisel, Prokuristin und Leiterin Projektentwicklung bei AOC. „Die Lage, mit dem Kurfürstendamm gleich um die Ecke, könnte kaum besser sein. Solche Filetstücke sind in Berlin nur noch schwer zu finden. Seinen Geschäftssitz an einer der Hauptschlagadern von Deutschlands dynamischster Metropole zu haben ist etwas, von dem viele Unternehmen träumen.“



Freie Büroflächen sind in Berlin, insbesondere in den Top-Lagen, nach wie vor Mangelware. Aktuellen Daten (1. Quartal 2021) des Beratungsunternehmens Cushman & Wakefield zufolge steigt zwar der Leerstand durch die hohe Bautätigkeit weiter an und wird in den kommenden drei Monaten 564.400 m² Bürofläche (2,9 Prozent) erreichen. Noch nicht miteinberechnet ist dabei jedoch der hohe Vorvermietungsgrad der neu entstehenden Flächen. Laut BNP Paribas Real Estate sind große Teile der Bauvorhaben bereits vorvermietet. Von den rund 1,34 Millionen m² im Bau befindlicher Fläche stünden lediglich noch 57 Prozent dem Vermietungsmarkt zur Verfügung. Damit dürfte der Leerstand auch auf längere Sicht noch unterhalb der Fluktuationsreserve liegen.