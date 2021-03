IC Immobilien erhält Management-Mandat über 52.000 m²

Seit Januar 2021 ist das Unternehmen mit dem Property Management, der Projektsteuerung und der Vermietung für drei Shopping Center und zwei Einzelhandelsobjekte in Dresden, Chemnitz und Solingen betraut.

Die IC Immobilien Gruppe hat ein Management-Mandat für das Otto-Dix-Center in Dresden (Reicker Straße 60) mit rund 10.000 m², den Neefepark in Chemnitz (Im Neefepark 3) mit rund 17.000 m² und die Clemens Galerien in Solingen (Mühlenplatz 1) mit rund 17.000 m² Gesamtfläche erhalten. Letzteres ist das größte zu betreuende Objekt, an sich zusätzlich noch zwei Einzelhandelsobjekte mit rund 8.000 m² anschließen, von denen eines aktuell als Impfzentrum von der Stadt Solingen genutzt wird.