IC Immobilien Gruppe bleibt Verwalter des Marienturms Frankfurt

Die IC Immobilien Gruppe behält das Property-Management-Mandat für den Frankfurter Marienturm. Die Landmark-Immobilie mit rund 59.000 m² im Bankenviertel bleibt damit weiterhin in der Verwaltung des Unternehmens.

.

Das Mandat für die knapp 59.000 m² große Immobilie an der Taunusanlage 9–10 im Herzen des Frankfurter Bankenviertels umfasst die technische, kaufmännische und buchhalterische Bewirtschaftung dieser Landmark-Immobilie.



Die 155 Meter hohe Multi-Tenant-Immobilie wurde 2019 fertiggestellt [wir berichteten] und bietet auf insgesamt 38 oberirdischen Geschossen aktuell mehr als 20 Mietern Platz. Darunter sind sowohl Finanzdienstleister und Banken als auch Unternehmensberatungen und Projektentwickler. Hinzu kommen Kinderbetreuungsangebote, Gastronomie, ein Fitnessstudio sowie Begegnungsflächen [wir berichteten].



Die preisgekrönte Immobilie wurde von Thomas Müller Ivan Reimann Architekten entworfen und im Inneren von Patricia Urquiola gestaltet [wir berichteten]. Die Liegenschaft trägt zudem unter anderem die LEED-Zertifizierung in Platin für höchste Nachhaltigkeitsstandards.



„Dass wir diese markante Landmark-Immobilie im Herzen unseres Heimatmarkts Frankfurt auch in Zukunft verwalten dürfen, ist ein eindrücklicher Beleg für die Qualität der tagtäglichen Arbeit unserer Spezialisten-Teams. Entsprechend freuen wir uns über die Verlängerung des Mandates“, sagt Michael Greis, Geschäftsführer der IC Property Management.