IC Gruppe übernimmt Property Management für zwei Commerz Real-Objekte

Die IC Immobilien Gruppe erhält zum 1. Januar 2021 von der Commerz Real das Mandat für das kaufmännische, technische und buchhalterische Property Management für zwei Berliner Büroobjekte aus dem Portfolio des offenen Immobilienfonds Hausinvest. Die Multi-Tenant-Immobilien in zentralen Lagen umfassen insgesamt rund 16.600 m² Gesamtmietfläche und sind mit einer Leerstandsquote von unter einem Prozent nahezu vollvermietet.

Das größere der beiden Büroobjekte befindet sich am Leipziger Platz 9 und damit direkt in der Top-Bürolage am Potsdamer Platz. Der Bürokomplex, Baujahr 2003, verfügt über eine Mietfläche von rund 11.800 m² sowie 73 PKW-Stellplätze. Die repräsentative Lage in unmittelbarer Nähe zu verschiedenen Bundesministerien bietet neben einer optimalen Verkehrsanbindung auch vielfältige gastronomische und Einkaufsangebote in der direkten Umgebung.



Das zweite Büroobjekt liegt in der Charlottenstraße 42 zwischen Bahnhof Friedrichstraße und dem zentralen Boulevard „Unter den Linden“. Der 2002 errichtete Bürokomplex umfasst rund 4.800 m² Mietfläche sowie 62 PKW-Stellplätze. Die zentrale Lage am Rande des Regierungsviertels bietet ebenfalls eine sehr gute Verkehrsanbindung sowie reichhaltige Freizeit- und Einkaufsmöglichkeiten in direkter Nachbarschaft.