International Campus erwirbt ein projektiertes Studentenwohnhaus mit knapp 15.000 m² Bruttogeschossfläche in Berlin-Friedrichshain von der Quarterback Immobilien AG. Für IC ist es nach einem Standort in Kreuzberg die zweite Projektentwicklung für die Marke The Fizz in der Hauptstadt.…

Fotos: International Campus



[…]