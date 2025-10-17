IC eröffnet The Fizz in Ludwigshafen

Zum Start des Wintersemesters eröffnet International Campus das neue The Fizz Ludwigshafen mit 371 voll ausgestatteten Apartments. Die All-In-Mieten beginnen ab 670 Euro. Das Wohnhaus liegt im Ludwigs-Quartier auf dem Gelände des früheren Halberg-Areals.

.

Das Studierendenwohnhaus im südlichen Teil Ludwigshafens, zwischen Rhein und Innenstadt, befindet sich in der Halbergstraße 3 in direkter Nähe zur Rheinpromenade und zur Universität Mannheim. The Fizz Ludwigshafen/Mannheim bietet neben den Apartments zahlreiche Gemeinschaftsflächen – darunter eine Gaming Area, Study Rooms, Gemeinschaftsküchen und eine Dachterrasse mit Blick auf das Rheinufer. Ergänzt wird das Angebot durch regelmäßige Events und Aktivitäten wie Koch- oder Filmabende, Workshops, Yoga-Kurse oder Vorträge.



„Mit unserem neuen Standort ermöglichen wir Studierenden in Ludwigshafen und Mannheim sowie der Metropolregion Rhein-Neckar, unkompliziert und schnell Wohnraum zu finden. Das ist vor allem für ausländische Studierende eine große Erleichterung. Zudem bieten wir mit unserem Community-Konzept den Bewohnern die Möglichkeit, in der neuen Stadt schnell Anschluss zu finden und neue Kontakte zu knüpfen“, erklärt Gawain Smart, CEO der International Campus Group.



Das Gebäude wurde nach den Anforderungen des LEED-Gold-Standards errichtet und erfüllt hohe Nachhaltigkeitskriterien. Zum Konzept gehören unter anderem eine Dachbegrünung zur Verminderung des Wärmeinseleffekts, eine Wärmedämmung aus Mineralwolle, der Einsatz zertifizierter Baustoffe, wassersparende Armaturen sowie eine trockenresistente Pflanzung im Außenbereich.



Das Ludwigs-Quartier ist Teil der Konversion des ehemaligen Halberg-Areals in ein gemischtes Stadtquartier mit Wohnungen, Gewerbeflächen und einer verkehrsberuhigten Gestaltung. Mit seiner zentralen Lage und der schnellen Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr profitieren die Bewohner von kurzen Wegen zu Hochschulen, Naherholungsgebieten und dem Stadtzentrum.