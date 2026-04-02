IC baut Property-Management-Partnerschaft mit Gold Tree aus

Die IC Immobilien Gruppe erweitert ihre Zusammenarbeit mit Gold Tree deutlich und übernimmt neue Property-Management-Mandate für ein Portfolio mit über 100.000 m². Die Immobilien in Mainz, Stuttgart und Berlin stehen für den nächsten Schritt einer Partnerschaft, die erst Ende 2024 gestartet ist und nun spürbar an Umfang gewinnt.

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Nachdem die IC Immobilien Gruppe bereits Ende 2024 ein erstes Property-Management-Mandat für Gold Tree übernommen hatte, erhält der Full-Service-Dienstleister zum 1. April 2026 drei weitere Mandate übertragen.



Das Portfolio besteht aus drei Immobilien in Mainz, Stuttgart und Berlin mit einer Gesamtmietfläche von 103.730 m². Die IC Immobilien Gruppe wird dabei das kaufmännische, technische und buchhalterische Property Management verantworten.



„Wir sind stolz und freuen uns sehr über die deutliche Erweiterung unserer Zusammenarbeit mit einem wichtigen institutionellen Bestandshalter wie Gold Tree. Nachdem wir seit Ende 2024 im Management einer ersten Immobilie unsere Leistung unter Beweis stellen konnten, vertraut Gold Tree uns nun im nächsten Schritt ein Portfolio an, das rund viermal so groß ist. Damit können wir unsere auf Qualität, Verlässlichkeit und langfristige Partnerschaften ausgerichtete Wachstumsstrategie konsequent weiter umsetzen“, sagt Sabine Giesen-Kirchhofer, Managing Director der IC Property Management GmbH.