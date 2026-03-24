Ibis-Hotels in Leipzig nach Renovierung vor Wiedereröffnung

In Leipzig kehren zwei bekannte Economy-Hotels in den nächsten Monaten mit neuem Konzept zurück: Accor und Betreiber Essendi planen die Eröffnungen für das Ibis Leipzig City bereits Ende April 2026, für das Ibis Budget Leipzig City im zweiten Halbjahr. Insgesamt wurden knapp 300 Zimmer modernisiert und an aktuelle Anforderungen angepasst.

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Die Ende 2016 fertiggestellten Häuser [wir berichteten] wurden in 2024 überraschend aufgrund „unerwarteter und dringender Sanierungsarbeiten aufgrund von Wasserschäden“ geschlossen. Trotz der Schwierigkeiten hielt Accor an den Standorten, die in zentraler Lage, im sogenannten Museumswinkel an der Reichsstraße Ecke Brühl, liegen fest. Die beiden Hotels bieten zusammen 293 Zimmer auf einer Bruttogeschossfläche von zusammen gut 8.800 m² verteilt auf sieben Etagen. Enthalten sind auch eine knapp 300 m² große Handelsfläche sowie eine 78 PKW-Stellplätze umfassende öffentliche Tiefgarage. Jetzt sind die Modernisierungsarbeiten so gut wie abgeschlossen und die Wiedereröffnungstermine stehen fest.



„Wir freuen uns sehr, dass wir das Ibis Leipzig City und das Ibis Budget Leipzig City wieder für unsere Gäste öffnen können. Leipzig ist sowohl für Businessgäste als auch Städtereisende eine attraktive Destination und wir wollen mit unserem Angebot dazu beitragen, dass unsere Gäste sie in allen Facetten erleben können: mit einem modernen Look, gemütlichen Zimmern, verlässlichem Service und einer entspannten, offenen Atmosphäre zum fairen Preis“, sagt Stefan Henseling, General Manager beider Häuser.



In den vergangenen Monaten wurden beide Hotels umfassend renoviert und an die Erwartungen moderner Reisender angepasst. Alle Zimmer und öffentlichen Bereiche wurden erneuert, um ein zeitgemäßes Umfeld zu bieten. Beide Hotels verfügen über ein Frühstücksangebot sowie eine Self-Service-Bar. Für Gäste mit Auto steht eine öffentliche Tiefgarage mit vergünstigten Tarifen zur Verfügung.



Das Ibis Leipzig City verfügt über 125 Zimmer und ist im klassischen Economy-Segment positioniert. Das Design setzt auf Funktionalität, Komfort und ein angenehmes Wohngefühl. Das Ibis Budget Leipzig City bietet 168 Zimmer und richtet sich an preisbewusste Reisende. Das Hotel wurde im globalen Markendesign „Reboost“ gestaltet, mit klaren Linien und einem urbanen Ambiente. Ausstattungsmerkmale wie das „Sweet Bed“ sowie funktionale Raumkonzepte ergänzen das Angebot.



