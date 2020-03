Ibis-Hotel bleibt in Quickborn

Die IC Immobilien Gruppe hat den Mietvertrag mit der Accor Invest Germany GmbH f├╝r das Hotel Ibis Budget in Quickborn im Zuge einer Mietvertragsprolongation langfristig verl├Ąngert. Das 1995 erbaute Hotel, f├╝r welches IC Immobilien ebenfalls mit dem Property und Asset Management mandatiert ist, hat eine Gesamtmietfl├Ąche von rund 1.600 m┬▓ und verf├╝gt ├╝ber 86 renovierte Zimmer. Durch die sehr gute Verkehrsanbindung lassen sich der Hamburger Flughafen in ca. 20 Minuten und die Hamburger Innenstadt in ca. 30 Minuten erreichen.

