i+R Wohnbau kauft Firmengelände von Hymer in Bad Waldsee

Der Wohnmobil-Spezialist Hymer trennt sich in der Biberacher Straße in Bad Waldsee von einem Teil seines Firmengeländes, auf dem sich derzeit Werkshallen befinden. Käufer der 49 Hektar großen Entwicklungsfläche ist die i+R Wohnbau Lindau, die in enger Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der Stadt ein hochwertiges Wohnquartier entwickeln will. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

