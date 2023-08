i+R lobt Wettbewerb für ehemalige Hymer-Areal aus

Für das vor gut einem Jahr erworbene Areal des Wohnmobil-Herstellers Hymer in der Biberacher Straße in Bad Waldsee [wir berichteten] hat der Standortentwickler i+R Wohnbau Lindau (D) zum städtebaulich-freiraumplanerischen Realisierungswettbewerb geladen. 8 namhafte Architekturbüros erarbeiten gemeinsam mit Landschaftsplaner und Landschaftsplanerinnen Entwürfe für die 4,9 Hektar große Fläche. Ende September sollen die Gewinner und Gewinnerinnen feststehen.

