I+R feiert Spatenstich für Kita in Bad Saulgau

Gestern erfolgte der Spatenstich für den Neubau der Kindertageseinrichtung „Abenteuerland“ in Bad Saulgau. Die Umsetzung erfolgt um 7,7 Millionen Euro durch die i+RB Industrie- & Gewerbebau aus Konstanz. Im Herbst nächsten Jahres soll der Neubau für über 100 Kinder in sieben Gruppen eröffnen.

