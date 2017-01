I+R Dietrich Wohnbau präsentiert Siegerentwurf für Cofely-Areal

Auf dem rund 33.000 m² umfassenden Areal des ehemaligen Cofely-Grundstücks an der Kemptener Straße in Lindau entwickelt die I+R Dietrich Wohnbau in den nächsten Jahren ein durchmixtes Wohnquartier. Den Gestaltungswettbewerb haben die Lindauer ARGE Hammer Pfeiffer Architekten und Gerhard Feuerstein Architekt im letzten Herbst für sich entschieden. Ihre Entwürfe einschließlich bereits erstellter Modelle werden nun zwei Wochen lang öffentlich ausgestellt. Die Eckdaten der Quartiersgestaltung hatten Generalunternehmer und Stadtväter im Schulterschluss festgelegt.

.

Und so sahen bereits die Wettbewerbsvorgaben einen Mix aus Eigentumswohnungen und bezahlbarem Wohnraum sowie Flächen für Gewerbe und Dienstleistung und eine Kindertagesstätte vor. Die Silhouette der Gebäude sollte eine uneinheitliche sein, also – analog zu der bestehenden, angrenzenden Bebauung – mit unterschiedlicher Geschosshöhe. Eine Grundorientierung am von der Stadt erst im November 2015 beschlossenen „integrierten Stadtentwicklungskonzept“ wurde vorausgesetzt.





Beim von der I+R initiierten Wettbewerb überzeugte im September 2016 die Lindauer ARGE Hammer Pfeiffer Architekten und Gerhard Feuerstein Architekt.



Der Siegerentwurf skizziert nun außerdem eine großzügige Freiraumplanung mit sogenannter Durchwegung und eine Anbindung an das Naherholungsgebiet „Grünzug Ach“. Das Quartier bleibt oberirdisch autofrei und wird von außen über eine Tiefgarage erreicht. Das Areal wird barrierefrei angelegt. Optional bietet es Erweiterungspotential.



Die I+R Dietrich Wohnbau GmbH hatte für den Kältespezialisten Engie Refrigeration GmbH (damals Cofely Refrigeration) 2015/16 eine neue Zentrale auf dem verkehrstechnisch günstigeren, ehemaligen Bahlsen-Areal in der Josephine-Hirner-Straße in Lindau gebaut [Cofely bezieht Bahlsen-Areal und baut Energiezentralen für Milupa]. Auf einer Grundfläche von 18.100 m² waren ein modernes Gebäude mit 3.200 m² Verwaltungsfläche und eine angegliederte Produktionsstätte (4.500 m²) projektiert worden, deren offizielle Einweihung im vergangenen September gefeiert wurde. Das Gesamtprojekt wurde von Engie langfristig im Dezember 2014 angemietet. Im Zuge dieses Deals hatte sich I+R Dietrich Wohnbau das alte Gelände des Kältespezialisten für eine Nachnutzung gesichert.