I.G. Pflanzenzucht mietet in Ismaning

NAI apollo hat 450 m² Bürofläche in der Reichenbachstraße 1-3 in Ismaning an die I.G. Pflanzenzucht GmbH vermittelt. Vermieter ist die LBBW Immobilien. Den alten Standort der I.G. Pflanzenzucht in der Nußbaumstraße am Sendlinger Tor in München konnte NAI apollo an die Etcos Immobilien Management GmbH vermitteln. Die Anmietung in der Büroimmobilie, die der I.G. Pflanzenzucht gehört, umfasst 230 m².

Die I.G. Pflanzenzucht vertreibt landwirtschaftliche Kulturarten. Das Unternehmen gehört zu den ältesten und traditionsreichsten Züchtervertriebsgruppen in der Saatgutwirtschaft in Deutschland. Wachstumsbedingt hat sich das Unternehmen nun in der Fläche vergrößert.