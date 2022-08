I/D Cologne: GHotel feiert Eröffnung des Moxy

GHotel Group feiert heute an der Peter-Huppertz-Straße die Eröffnung des neuen Moxy. Neben dem Moxy Cologne Airport ist der neue Standort damit die Nummer Zwei der Marke im Kölner Raum. Das neue Haus verfügt über 222 Zimmer sowie einen großzügigen Lounge- und Barbereich.

