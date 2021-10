HZT verlagert Firmensitz von Billbrook ins östliche Umland

Die Heeren Zerspanungstechnik GmbH (HZT GmbH) modernisiert ihr Arbeitsumfeld. Im Dezember 2021 verlagert das Unternehmen seinen Firmensitz von Hamburg-Billbrook ins östliche Hamburger Umland. Auf Vermittlung und Beratung von Realogis hat die HZT GmbH einen langfristigen Mietvertrag über 10 Jahre am Senefelder Ring in Reinbek abgeschlossen. Eigentümer der Produktionsimmobilie ist ein privater Investor.

.

Die rund 1.900 m² große moderne Einheit wurde ursprünglich zu Fertigungszwecken errichtet und ist mit einem Schweiß- und einem Tischlereibereich ausgestattet. Die Flächen teilen sich auf in ca. 1.400 m² Produktions- und Hallenfläche, ca. 180 m² Verwaltungs- und Sozial- und Nebenfläche sowie ca. 330 m² Gemeinschaftsfläche.



Das Objekt verfügt über eine Hallenhöhe von fast 7 Meter inklusive Schallschutzdecke, eine dynamische LED-Deckenbeleuchtung samt Bewegungsmeldern und eine Fußbodenheizung. Dem Zerspanungsbetrieb wird die Immobilie zukünftig zur Fertigung von Serien und Sonderanfertigungen, Einzelteilen sowie kompletten Baugruppen für die Laser- und Luftfahrtindustrie dienen.



„Neben der zeitgemäßen Ausstattung, die es der HZT GmbH ermöglicht, ihre Produktionsprozesse effizienter zu gestalten, war die Lage entscheidend für die langfristige Ansiedlung in Reinbek“, berichtet Rasmus Werner, Senior Consultant Realogis Immobilien Hamburg GmbH. Der neue Firmensitz befindet sich in unmittelbarer Nähe zu den Autobahnanschlüssen der A 1, A25 und der A24, womit auch das Hamburger Zentrum zügig zu erreichen ist.