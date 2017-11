HypoVereinsbank und Berlin Hyp finanzieren Olympus Europazentrale

Timbercreek hat ein Büro in Hamburg eröffnet, um der wachsenden Bedeutung seiner deutschen Kunden zu entsprechen. Das neue Büro wird von Claudia Reich Floyd, Executive Director Portfoliomanage...

Die Hamburger Redos Gruppe erweitert ihr Management Board mit Frank Eckervogt. Als Managing Director/Head of Acquisition steht der 48-Jährige neben Torsten C. Wesch (Managing Director/Head of ...