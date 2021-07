HypoVereinsbank finanziert Wohnquartier „Neuer Kamp“ von Vivawest

Die HypoVereinsbank vergibt einen grünen Immobilienkredit in Höhe von insgesamt 45 Mio. Euro für die Finanzierung des Wohnquartiers „Neuer Kamp“ in Münster an das Gelsenkirchener Wohnungsunternehmen Vivawest.

Bei ihrem „Real Estate Green Loan“ knüpft der Immobilienfinanzierer die Kreditvergabe an bestimmte Objektkriterien zu Nachhaltigkeit und Energieeinsparung. Im Rahmen der Quartiersentwicklung „Neuer Kamp“ sind auf dem ehemaligen Beresa-Gelände in Münster-Mecklenbeck rund 300 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern, davon circa 100 mit Mitteln des Landes NRW geförderte Wohnungen, entstanden. Insgesamt beträgt die Wohnfläche rund 23.000 m². Die im KfW-55 Standard errichteten Gebäude erfüllen unter anderem durch ihre hohe Energieeffizienz die Anforderungen an eine grüne Finanzierung der HypoVereinsbank. Zudem zeichnet sich das Bauprojekt durch eine rund um eine eigens angelegte Wasserfläche errichtete Parkanlage mit Spielplatz aus, die auch von den Bewohnern der umliegenden Viertel genutzt werden kann.



„Das grüne Immobiliendarlehen der HypoVereinsbank würdigt den nachhaltigen Charakter unseres Stadtquartiers ‚Neuer Kamp‘, mit dem wir einen Beitrag für eine zukunftsweisende Stadtentwicklung leisten“, sagt Carsten Jasper, Bereichsleiter Grundstücksentwicklung von VIVAWEST. „Allein durch die energieeffiziente Bauweise können wir die CO2-Emissionen gegenüber konventionell errichteten Referenzgebäuden um 50 Prozent deutlich reduzieren“, so Jasper. „Darüber hinaus diversifiziert das grüne Immobiliendarlehen die nachhaltigen Finanzierungsinstrumente von Vivawest“, sagt Thomas Becker, Bereichsleiter Finanzen von Vivawest.