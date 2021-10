HypoVereinsbank finanziert Teil des Taurus Technoparks Hannover

Die HypoVereinsbank vergibt im Rahmen einer Projektentwicklung zum ersten Mal einen ‚Real Estate Green Loan‘ für eine Büro- und Gewerbeimmobilie. Mit dem grünen Darlehen in Höhe von 20,94 Mio. Euro finanziert die Bank drei nachhaltig konzipierte Gebäude im Stadtteil „Science Area 30X“ in Hannover.

.

Die drei ersten Gebäude des Technoparks Hannover verfügen zusammen über 13.200 m² mit einer Kombination aus Büro- und Light Industrial-Flächen. Für die Nutzung wurden bereits langfristige Mietverträge von zehn bis 15 Jahren Laufzeit mit verschiedenen Tech-Unternehmen abgeschlossen. Das gesamte Investitionsvolumen für den rund 40.000 m² Mietfläche umfassenden Taurus Technopark beläuft sich auf rund 105 Mio. Euro. Der erste Spatenstich auf dem Areal wurde bereits im vergangenen Jahr gesetzt [wir berichteten].



„Das große Interesse an unserem ‚Real Estate Green Loan‘ zeigt die wachsende Bedeutung des Faktors Nachhaltigkeit auch im Bereich der Büro- und Gewerbeimmobilien. Die Nachhaltigkeit von Gewerbeimmobilien kann unter anderem durch ein etabliertes Nachhaltigkeitszertifikat nachgewiesen werden. Entscheidend ist zudem der Nachweis der CO2-Einsparung der zu finanzierenden Projekte, welcher der Bank transparent offengelegt werden muss“, sagt Christian Federspieler, Leiter der gewerblichen Immobilienfinanzierung der HypoVereinsbank. „Wir freuen uns sehr, dass wir bei der Realisierung des Technoparks Hannover, einem Vorzeigeprojekt für nachhaltigen Gewerbebau, mitwirken können. Die drei finanzierten Gebäude sparen jährlich rund 130 Tonnen CO² im Vergleich zum Referenzgebäude ein und leisten damit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz.“



Der aus Boston stammende Peter Merrigan, CEO und Managing Partner der Taurus Investment Holdings LLC, berichtet, dass über den Lebenszyklus der Immobilien hinaus auch die Erstellung der ersten drei Gebäude des Technoparks wesentlich unter Nachhaltigkeitsaspekten steht. So werden die Gebäude in Kooperation mit der in Bayern ansässigen Firma Haas Fertigbau GmbH in modularer Holzbauweise erstellt. Durch die modulare Holzbauweise können hohe Dämmwerte erzielt und in der Bauzeit Wasserressourcen sowie CO² eingespart werden. Das angenehme Raumklima durch die Holzkonstruktion ist schon bemerkbar, wenn man durch die Baustelle geht.