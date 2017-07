HypoVereinsbank finanziert CA Immos „The Cube“ Berlin

Bürogebäude Cube am Washingtonplatz in der Berliner Europacity

Die HypoVereinsbank hat als alleiniger Finanzierungspartner eine Development-Finanzierung in Höhe von 70 Mio. Euro für das Büroprojekt The Cube Berlin am Berliner Spreebogen übernommen. Das von CA Immo realisierte Gebäude entsteht auf dem Washingtonplatz, direkt am Berliner Hauptbahnhof, und ist Teil der Europacity. Bereits im Januar meldete CA Immo mit TH Real Estate einen Investor für die Projektierung, mit der der Projektentwickler seine Realisierungen rund um den Washingtonplatz zum Abschluss bringen wird, gefunden zu haben [CA Immo verkauft The Cube an TH Real Estate], der die Immobilie in den Fonds European Cities Fund einbringen will.

Das Investitionsvolumen von CA Immo (inkl. Grundstückswert) liegt bei rd. 100 Mio. Euro. Der Baustart für das rund 18.500 m² große, spekulativ errichtete Solitärgebäude ist bereits zum Jahresbeginn erfolgt. Die Fertigstellung für den Ein Hightech-Glaskubus, der nach den Entwürfen des dänischen Architekturbüros 3XN errichtet wird, soll im Jahr 2019 erfolgen. Seit dem Frühling liegt das Projektmonitoring in der Hand von Apleona GVA, die seitens TH Real Estate beauftragt wurden und den neuen Eigentümer bereits während der Ankaufsphase der Projektentwicklung beraten hatten. Das Unternehmen überwacht die Umsetzung der vertraglich vereinbarten baulichen, technischen und funktionalen Qualität des Gebäudes während der Bauphase. Als Smart Building wird das Haus über intelligente Gebäudetechnik verfügen, die die Anforderungen und Wünsche der Nutzer erkennt und berücksichtigt.