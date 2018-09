HypoVereinsbank ernennt Andreas Scheibl zum Leiter der Region Ost

Andreas Scheibl

Mit sofortiger Wirkung hat die HypoVereinsbank Andreas Scheibl zum Leiter der gewerblichen Immobilienfinanzierung in der Region Ost ernannt. In dieser Funktion verantwortet Andreas Scheibl von den Standorten Berlin und Leipzig aus die Beratung von Projektentwicklern, Bauträgern und Wohnungsbaugesellschaften sowie Investoren in Berlin und den neuen Bundesländern. Er berichtet an Teresa Dreo, die die gewerbliche Immobilienfinanzierung deutschlandweit verantwortet. Andreas Scheibl folgt auf Bernd Duda, der eine neue Herausforderung außerhalb der HypoVereinsbank angenommen hat.

Speziell Berlin, Leipzig und Dresden sind aufgrund der positiven wirtschaftlichen und demografischen Entwicklung als Immobilienstandorte nach wie vor hochattraktiv. Hinzu kommt eine starke Dynamik bei Büro- und Logistikimmobilien. „Zugleich steigen die Herausforderungen mit Blick auf die Preis- und Zinsentwicklung für sämtliche Marktteilnehmer“, sagt Andreas Scheibl. „Ich freue mich darauf, diese Herausforderungen gemeinsam mit den Entwicklern, Bauträgern und Investoren in der Region schnell und flexibel zu bewältigen.“



Andreas Scheibl ist seit über 25 Jahren für die HypoVereinsbank tätig. Er hat in dieser Zeit verschiedene Führungspositionen begleitet. Unter anderem war er Leiter des Private Banking in der Region Bayern Nord und zuletzt deutschlandweit für die Sales Spezialisten im Private Banking mit dem Schwerpunkt Finanzierungen – insbesondere Immobilienfinanzierungen – verantwortlich.