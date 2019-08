Savills konnte die beiden Hypofriend GmbH sowie die Adaptive Business Group erfolgreich bei ihrer Flächenexpansion in Mitte beraten und einem Startup neue Flächen in Wilmersdorf vermitteln.

Hypofriend und Adaptive Business Group bleiben in Mitte

Die Hypofriend GmbH hat sich am Berliner Standort vergrößert und rund 470 m² in der Torstraße im Bezirk Mitte angemietet. Zuvor war der Makler für Hypotheken zwar bereits in der zwei Kilometer langen Hauptverkehrsstraße ansässig, jedoch wurde die 150 m² große Bürofläche angesichts des stetigen Wachstums den Anforderungen nicht mehr gerecht. Eigentümer des Altbaus nahe des Rosenthaler Platzes ist ein international tätiges Beratungsunternehmen.



Auch die Adaptive Business Group ist aufgrund des dynamischen Wachstums am Standort umgezogen und hat nun rund 270 m² neue Bürofläche in Mitte angemietet. „Erneut konnten wir Teil eines Expansionsvorhaben unserer Kunden sein und ihm den Verbleib in der Bestandslage ermöglichen. Die neuen Räumlichkeiten wurden gemäß den individuellen Anforderungen komplett ausgebaut sowie renoviert und übertreffen deshalb den bisherigen Sitz nicht nur in puncto Flächengröße“, kommentiert Jan-Niklas Rotberg, Teamleader Office Agency bei Savills in Berlin.



Berliner Startup bezieht erste eigene Flächen in Wilmersdorf

Ein Berliner Startup konnte in Wilmersdorf den Anker setzen: Nach den Anfängen in einer Coworking-Fläche hat die Marketing- und Eventagentur rund 110 m² in der Brandenburgischen Straße bezogen. Während des Vermittlungsprozesses war Savills auf Mieterseite beratend tätig.