Colliers International hat Hyperion Materials & Technologies bei der Anmietung von ca. 460 m² Bürofläche in Neuss beraten. Hyperion Materials & Technologies ist derzeit noch in der Heerdter Landstraße in Düsseldorf ansässig. Der Umzug wird im Mai 2019 erfolgen. Ausschlaggebend für die Anmietung sind das repräsentative Gebäude und ein hochwertiger Ausbaustandard. Die Liegenschaft Europadamm 2-6 wird durch Engel Canessa betreut.

