Hybride Arbeit bringt mehr Beschäftigte zurück ins Büro

Hybride Arbeitsmodelle verändern weiterhin die Nutzung von Büroflächen. Laut der Studie „Adaptive Spaces – 2026 CBRE Global Workplace & Occupancy Insights“ steigt die durchschnittliche Büroauslastung weltweit auf 53 Prozent – der höchste Wert seit Beginn der Pandemie. Unternehmen bringen Beschäftigte gezielt für Zusammenarbeit ins Büro, während flexible Arbeitsplatzmodelle und Desk Sharing zunehmend zum Standard werden.

.

Auch die Spitzen-Auslastung steigt weiter und liegt inzwischen im Durchschnitt bei 80 Prozent. Dies deutet darauf hin, dass Unternehmen zunehmend erfolgreich Mitarbeitende gezielt für kollaborative Formate und Teamarbeit ins Büro bringen.



Ein weiterer Indikator für den Strukturwandel ist die globale Occupancy Rate von 111 Prozent. Das bedeutet, dass mehr Mitarbeitende einem Standort zugeordnet sind, als physische Arbeitsplätze vorhanden sind. Hybrid Work ermöglicht diese Entwicklung durch Rotationsmodelle und flexible Anwesenheitsplanung.



„Unternehmen müssen die Büroauslastung und -zuteilung gut planen. Denn an Spitzentagen kann es zu Überlastungen kommen – und damit zu sinkendem Komfort oder eingeschränkter Produktivität“, sagt Dr. Jan Linsin, Head of Research Germany bei Cbre.



Vor diesem Hintergrund verändert sich das Flächenmanagement vieler Unternehmen: Desk Sharing ist mittlerweile Standard. Rund 69 Prozent der befragten Unternehmen geben an, dass mehr als 40 Prozent ihrer Belegschaft Arbeitsplätze teilen. Die Mehrheit setzt dabei auf ein moderates Verhältnis zwischen 1,01 und 1,49 Personen pro Arbeitsplatz.



Auch die Arbeitsrichtlinien werden klarer: 96 Prozent der Organisationen haben inzwischen eine definierte Office-Policy, wobei „mindestens drei Tage pro Woche im Büro“ mit 66 Prozent der häufigste Standard ist. Auffällig bleibt jedoch ein Spannungsfeld: 70 Prozent der Unternehmen geben an, dass Mitarbeitende seltener im Büro sind, als von Führungskräften erwartet oder vorgegeben.



Parallel dazu erwarten viele Corporate-Real-Estate-Teams eine weitere Konsolidierung ihrer Portfolios: 57 Prozent rechnen in den nächsten drei Jahren mit einer Flächenreduktion. Hauptgrund ist laut Studie die geringere Flächennachfrage infolge hybrider Arbeitsmodelle (67 Prozent).



„Immer mehr Unternehmen erkennen den Paradigmenwechsel im Umgang mit Büroflächen. Diese werden nicht mehr nach Quadratmetern und Kopfzahlen, sondern nach tatsächlicher Nutzung und Bedarf optimiert. Das macht datenbasierte Steuerung und flexible Konzepte zum entscheidenden Erfolgsfaktor für die Balance aus einem attraktiven und produktiven Büro sowie der Vermeidung unnötiger Kosten“, sagt Stephan Leimbach, Head of Occupier Accounts & Consulting Germany bei Cbre.