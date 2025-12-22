Start in Sachsenhausen
Hyatt eröffnet Luxushotel Kennedy 89 in Frankfurt
Mit dem Kennedy 89 bringt Hyatt erstmals die Marke The Unbound Collection nach Frankfurt. Das neue Full-Service-Hotel im Herzen von Sachsenhausen verbindet Mid-Century-Design mit moderner Eleganz, 69 Suiten mit Skylineblick und kulinarischen Konzepten mit lokalem Bezug.
Inspiriert von der kulturellen Bedeutung eines besonderen historischen Moments entwickelten das Projektteam und die Designpartner das Kennedy 89 mit einer ausgewogenen Mischung aus Respekt und kreativer Vorstellungskraft. Statt die Vergangenheit zu reproduzieren, wird diese zur treibenden Kraft für die Vision von morgen. Historische Einflüsse prägen den Charakter des Hauses und formen zugleich ein Erlebnis, das konsequent auf die Bedürfnisse des modernen Reisenden ausgerichtet ist.
Der Besuch von John F. Kennedy im Jahr 1963 in Frankfurt diente als Inspiration für ein Hotel, das den Optimismus und die kulturelle Energie dieser Zeit weiterträgt – nicht durch eine Nachbildung der 1960er-Jahre, sondern durch die Interpretation ihres Geistes. Dies zeigt sich in warmen Mid-Century-Designakzenten, Balkonen mit Blick auf die Skyline sowie einer Cocktailkarte, die mit Anspielungen auf Kennedys Lieblingsdrink, den Daiquiri, überrascht. Der Fokus liegt dabei weniger auf Nostalgie als auf Verbundenheit: Kennedy 89 ist ein Ort, an dem sich Gäste als Teil des heutigen Frankfurts fühlen – nicht als bloße Beobachter seiner Geschichte.
Das Kennedy 89, Hyatts erstes Full-Service-Hotel in Frankfurt, lädt Gäste dazu ein, den kreativen Geist der Stadt zu entdecken. Umgeben von vielseitigen Kunstgalerien, Live-Musik-Locations und traditionellen Apfelweinlokalen in historischen Straßen bietet das Hotel einen direkten Zugang zum kulturellen Leben Frankfurts. Die Promenade am Mainufer, das Städel Museum und das Liebieghaus sind bequem zu Fuß erreichbar, ebenso wie die lebhafte Schweizer Straße. In die Frankfurter Innenstadt sowie zu wichtigen Verkehrsknotenpunkten, einschließlich des internationalen Flughafens, gelangen Gäste in nur maximal 15 Minuten.
Geprägt von der eleganten Ästhetik der 1960er-Jahre verfügt das Kennedy 89 über 180 stilvoll gestaltete Zimmer, darunter 69 Suiten – die größte Anzahl an Suiten, die ein Hotel in Frankfurt bietet. Alle Zimmer und Suiten verbinden höchsten Komfort mit zeitgemäßem Luxus und ermöglichen von ihren privaten Balkonen eindrucksvolle Ausblicke auf die Skyline und das Stadtpanorama. Darüber hinaus sind sämtliche Unterkünfte mit einer Küche ausgestattet und schaffen so ein wohnliches, flexibles Hotelerlebnis.
„Die Eröffnung des Kennedy 89 ist ein wichtiger Meilenstein für Hyatt im Rahmen des kontinuierlichen Ausbaus unseres Luxusportfolios in Europa“, erklärt Michel Morauw, Managing Director North bei Hyatt. „Als erstes Hyatt-Hotel im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen bietet Kennedy 89 unseren Gästen ein neues Maß an Auswahl und Flexibilität – unabhängig davon, ob sie geschäftlich oder privat reisen. Unser Team setzt konsequent auf Innovation und einen hochgradig personalisierten Service. Das Kennedy 89 wurde geschaffen, um Erwartungen nicht nur zu erfüllen, sondern dauerhaft zu übertreffen. Die Eröffnung unterstreicht unser Engagement für außergewöhnliche und bedeutsame Aufenthalte und stärkt gleichzeitig die Präsenz von Hyatt an einem der dynamischsten und kulturell reichsten Standorte Deutschlands.“
Das Eighty Nine Restaurant & Bar vereint levantinische Küche mit Frankfurter Akzenten und serviert Gerichte, die bewusst zum Teilen konzipiert sind. Das gemeinschaftliche Genusserlebnis bildet das Herzstück des kulinarischen Konzepts.
Die KaSa Lounge & Bar verbindet modernen Stil mit klassischem Charme und bietet zeitlose Wohlfühlgerichte sowie Cocktails in einem Ambiente, das von John F. Kennedy inspiriert ist. Die Cocktailkarte ist mit verschiedenen Interpretationen des Daiquiri eine Hommage an seinen Lieblingsdrink.
Ab Juli 2026 bietet Jack’s Rooftop Bar als grüne Oase über den Dächern der Stadt einen weiten Blick über die Frankfurter Skyline – ein idealer Ort für inspirierende Gespräche und besondere Momente, während die Sonne untergeht und die Stadt in sanftes Abendlicht taucht.
Das rund um die Uhr geöffnete Fitnessstudio ermöglicht Gästen ein Training nach individuellem Zeitplan. Ausgestattet mit modernsten Geräten und konzipiert für Leistung ebenso wie für Entspannung, bietet es ideale Voraussetzungen für Cardio-, Kraft- und Stretching-Einheiten sowie Yoga. In naher Zukunft werden zudem Peloton-Bikes integriert, die das Trainingsangebot erweitern.
Das Kennedy 89 bietet vielseitige Räumlichkeiten für Meetings und Veranstaltungen, die modernes Design mit fortschrittlicher Technologie verbinden. Vier flexibel nutzbare Veranstaltungsräume eignen sich sowohl für intime Zusammenkünfte als auch für größere Events, wobei zwei Räume zu einer erweiterten Fläche kombiniert werden können. Integrierte audiovisuelle Technik gewährleistet eine nahtlose Konnektivität in allen Räumlichkeiten und schafft ein Umfeld, in dem Geschäft und Kreativität aufeinandertreffen.
„Dies ist der Höhepunkt einer zehnjährigen Vision, das herausragendste Hotel in Frankfurt zu entwickeln und Europas Finanzhauptstadt mit einer alternativen Vision von zeitgenössischem Luxus zu verjüngen“, kommentiert Benjamin Blackman, Entwickler und Betreiber der Sic Hospitality GmbH, die Eröffnung. „Ich bin stolz auf das Ergebnis meiner jahrzehntelangen Bemühungen. Sic Hospitality baut seine Präsenz in Deutschland weiter aus, neue Projekte werden in Kürze bekannt gegeben.“
Jan-Hendrik Meidinger, General Manager des Kennedy 89, sagt: „Wir freuen uns sehr, das Kennedy 89 in der The Unbound Collection by Hyatt willkommen zu heißen. Das Kennedy 89 eröffnet ein neues Kapitel des Luxus in Frankfurt – getragen von dem Anspruch, unseren Gästen einen Ort zu bieten, an dem sie ganz sie selbst sein können, an dem alle Mitarbeitenden gemeinsam daran mitwirken, unvergessliche Momente zu schaffen und an dem das Erbe der Vergangenheit die Vision für morgen inspiriert.“