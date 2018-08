Hyatt entscheidet sich für Four Frankfurt

Four Frankfurt

© Groß & Partner / UNStudio

Im 178 m hohen Wohnturm des Quartiers Four Frankfurt wird die HR Group, ein Franchisenehmer von Hyatt, 180 Serviced Apartments betreiben. Die Extended Stay Zimmer und Suiten verteilen sich auf einer ca. 8.800 m² großen Mietfläche und eröffnen Gästen die Möglichkeit, inmitten der Skyline zu wohnen. Die HR Group hat mit Groß & Partner einen Pachtvertrag für 25 Jahre abgeschlossen und mietet im zweithöchsten Turm des Hochhausquartiers neun Etagen an, vom 11. bis zum 19. Obergeschoss. Somit sind Aussichten auf die Stadt und das Umland garantiert. Im ersten und zweiten Obergeschoss werden öffentlich zugängliche Bereiche entstehen – eine 350 m² große Lobby mit Bar, ein weitläufiger Frühstücks- und Aufenthaltsbereich sowie ein durchgehend geöffneter Fitnessraum. Der zukünftige Hoteleingang befindet sich direkt am neu geplanten Stadtplatz, der zwischen der Großen Gallusstraße und der Neuen Schlesingergasse entstehen wird.

.

Der Vertragsabschluss markiert auch für Groß & Partner ein wichtiges Etappenziel. Damit erreicht der Frankfurter Projektentwickler die Vermietungsziele im Bereich Hotels & Serviced Apartments bereits Monate vor Beginn der Tiefbauarbeiten. Groß & Partner wurde bei dem Vertragsabschluss von der Kanzlei Hogan Lovells beraten, die HR Group von GSK Stockmann. Jones Lang Lasalle war vermittelnd tätig. Das Hyatt House soll vorrausichtlich 2023 eröffnen.