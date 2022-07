HVI erwirbt ehemaliges Kiesa-Gelände

Die HVI Unterföhring hat das Areal des ehemaligen Werksgeländes der Firma Kiesa in Unterföhring erworben. Die Gemeinde Unterföhring hat sich im Rahmen der sozialgerechten Bodennutzung eingebracht und vor dem Verkauf an die HVI eine Grundstücksfläche von rund 10.000 m² erworben, um Mietwohnungen für Unterföhringer Bürgerinnen und Bürger zu errichten.

.

Ziel der HVI Unterföhring ist die Entwicklung und Errichtung eines nachhaltigen und innovativen Wohnquartiers, kombiniert mit einem Angebot aus Einzelhandel- und Gewerbeflächen. Basis der Planungen und des laufenden Bebauungsplanverfahrens ist der geltende Flächennutzungsplan, der aus einem Planungsworkshop in 2015 hervorgegangen ist. Aufgabe des Architekten-Wettbewerbs war es, die Entwicklung eines städtebaulichen und landschaftsplanerischen Gesamtkonzeptes zu erarbeiten. Der Siegerentwurf von Delaossa architekten wird jetzt zu diesem Zweck aktualisiert. Das Projekt wird in der Entwicklungsphase unter dem Namen „Neues Mitterfeld“ weitergeführt.



Die Eigentümer haben sich Ende vergangenen Jahres zum Verkauf des Grundstücks entschlossen, um der Gemeinde und einem professionellen Projektentwickler die Transformation der Flächen weg vom Gewerbe mit Containerterminal hin zu einem qualitätvollen Wohnquartier zu ermöglichen. Der Verkauf ist abgeschlossen.



Bereits 2021 wurde durch den Gemeinderat ein öffentlicher Aufstellungsbeschluss für das Bebauungsplanverfahren gefasst. Die Gemeinde begrüßt, dass die Entwicklung durch die HVI Unterföhring weitergeführt wird und sie die spätere Realisierung des Quartiers übernimmt.



Nach Abschluss der Überarbeitungen und weiteren Abstimmungen mit der Gemeinde Unterföhring freut sich die HVI Unterföhring in den nächsten Monaten darauf, die aktualisierten Planungen für das Projekt „Neues Mitterfeld“ den Entscheidungsträgern und der Öffentlichkeit vorzustellen. Den Projektentwicklern ist ein transparenter Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern Unterföhrings während des laufenden Bebauungsplanverfahrens wichtig. Deshalb sind zusätzlich zu den formalen Beteiligungsmöglichkeiten weitere Informations- und Dialogformate zu dem Projekt geplant.