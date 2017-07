Husum Shopping Center: Prelios läßt Wolff & Müller bauen

Husum Shopping Center

Die Anwohner dürften wohl im wahrsten Sinne des Wortes aufatmen: Anfang August sollen nämlich endlich die Rohbauarbeiten für das neue Husumer Shopping Center starten. Die Prelios Immobilien Management GmbH hat für das neue Husum Shopping Center samt Parkhaus Wolff & Müller mit der Umsetzung beauftragt, die innerhalb eines Jahres abgeschlossen werden sollen, damit im Herbst 2018 das komplette Gebäude fertig ist. Für Prelios das nächste Etappenziel, das etwas Ruhe in die aufgebrachte Stimmung bringen könnte, denn die Anwohner sind inzwischen über die größte Baustelle der Stadt, die extrem viel Staub aufwirbelt, mehr als verärgert.

.

„Der angesetzte Zeitplan ist für ein innerstädtisches Shopping Center recht straff“, sagt Volkmar Drescher, Projektleiter der Prelios Immobilien Management GmbH, der in den letzten Wochen auch mit archäologische Untersuchungen zu „kämpfen“ hatte, die bis dato aber wohl keine Auswirkungen auf den Zeitplan haben wird. „Wir haben uns mit Wolff & Müller für ein Bauunternehmen entschieden, das seine Leistungsfähigkeit beim Bau von Einkaufszentren bereits mehrfach unter Beweis gestellt hat.“ Wie zum Beispiel beim Bau der Holsten-Galerie in Neumünster. „Wir werden die Hauptbauarbeiten im kommenden Winter leisten. Dabei ist die Innenstadtlage natürlich eine Herausforderung für die Baulogistik. Doch wir haben viel Erfahrung mit solchen Projekten und werden den Rohbau termingerecht übergeben", erklärt Projektleiter Robert Hott.



Der Neubau entsteht auf einem 15.000 m² großen Grundstück in der Großstraße 15-19. Das Hertie-Haus, das hier zuvor stand, wurde Anfang des Jahres abgerissen. Das Einkaufszentrum bietet eine Mietfläche von rund 12.000 m² für bis zu 35 Shops, unter anderem für Lebensmittel, Textilhandel, Drogerie, Mode, Dienstleistungen, Gastronomie und Gesundheit. Center Management, Technik und Lager ziehen in das erste Obergeschoss. Die rund 650 Stellplätze werden im 1. und 2. Obergeschoss eingerichtet und bilden künftig das zentrale Husumer Parkhaus. Bekannte Ankermieter wie H&M, Edeka und dm-Drogeriemarkt konnte Prelios bereits gewinnen, weitere Nutzer sind Bijou Brigitte, Vodafone und Schuhpark Fascies. Die weitere Flächenvermarktung ist in vollem Gange.