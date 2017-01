Hust ImmobilienService neuer Partner im DIP-Verbund

Michael Hust

Seit dem 01. Januar 2017 hat DIP – Deutsche Immobilien-Partner einen neues Mitglied: die Hust ImmobilienService GmbH & Co. KG. Das inhabergeführte Maklerunternehmen ist mit rd. 20 Mitarbeitern in der Region Karlsruhe tätig und Makler-Kooperationspartner von vier genossenschaftlichen Banken in der Region Karlsruhe, Baden-Baden, Bruchsal und Bretten. Hust eröffnet DIP damit einen Zugang in den prosperierenden süddeutschen Immobilienmarkt.

„Die Region Karlsruhe ist ein wichtiger Wirtschafts- und Immobilienstandort auf der Achse Karlsruhe-Stuttgart-München, der weiter an Bedeutung gewinnt und deshalb in einer flächendeckenden bundesweiten Vernetzung von erstklassigen Immobiliendienstleistern nicht fehlen sollte“, erläutert Dipl.-Immobilienwirt Michael Hust, geschäftsführender Gesellschafter der Hust Immobilienservice GmbH & Co. KG. „Für die DIP-Partner ist es gleichzeitig hochinteressant, angesichts der zunehmenden Orientierung nationaler und internationaler Investoren auch auf Standorte jenseits der Metropolen ihren Kunden attraktive Investitionsmöglichkeiten im prosperierenden Wirtschaftsraum Karlsruhe zugänglich zu machen.“