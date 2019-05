Hunkemöller zieht in die Sankt Annen Galerie

Sankt Annen Galerie

Das niederländische Textilunternehmen Hunkemöller wird neuer Mieter in der Sankt Annen Galerie in Brandenburg an der Havel. Der Spezialist für Bademode, Dessous und Unterwäsche bezieht im Februar 2020 eine Retailfläche von 140 m² im Erdgeschoss.

Den Besuchern der Sankt Annen Galerie (Neustadt Markt 3) bietet sich eine exklusive Shoppingwelt auf zwei Ebenen mit rund 40 Shops auf 16.000 m² Retailfläche sowie einem vielseitigen Gastronomie- und Eventangebot. Das Einkaufszentrum, das zum Bestand der HGHI Holding GmbH gehört, lockt jährlich rund vier Millionen Besucher aus Brandenburg und Umgebung an. Im Parkhaus der Sankt Annen Galerie stehen rund 400 PKW-Stellplätze zur Verfügung.