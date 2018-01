Hunkemöller eröffnet zwei neue Filialen in München und Fürstenfeldbruck. Mit der Anmietung der 360 m² großen Filiale am Gärtnerplatz 5 in München ist Hunkemöller nun auch mitten im Glockenbachviertel vertreten. Die Eröffnung erfolgt im Februar. Die 230 m² große Filiale in der Dachauer Straße 2 in Fürstenfeldbruck eröffnet im Frühjahr 2018. Colliers International war für den Mieter beratend und vermittelnd tätig.

.