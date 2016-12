Hunkemöller eröffnet in der Königshof Galerie in Mettmann

Der niederländische Dessous-Spezialist Hunkemöller eröffnet Anfang des neuen Jahres auf 160 m² einen neuen Store in der Königshof-Galerie in der Talstraße 10 in Mettmann. Der Store befindet sich in einem modischen Umfeld im Erdgeschoss neben C&A, H&M und Tamaris. „Als Topfilialist schließt Hunkemöller eine Angebotslücke im Textilbereich und rundet den guten Branchenmix in der Königshof-Galerie weiter ab“, erläutert Dr. Stephan Schnitzler, Prokurist und Mitglied der Geschäftsleitung der Phoenix Development, dem Eigentümer der Königshof-Galerie.

Die im Jahr 2013 eröffnete Königshof-Galerie umfasst insgesamt rund 15.000 m² Verkaufsfläche und ist mit der Neuvermietung durch Hunkemöller zu 99 Prozent vermietet. Das Shopping...

[…]