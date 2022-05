Humana mietet neue Ladenfläche in Berlin an

Engel & Völkers Commercial vermittelt erneut eine attraktive Geschäftsfläche an den Vintage- und Second-Hand-Modehändler Humana in Berlin. Am Richard-von-Weizsäcker-Platz, vormals Kaiser-Wilhelm-Platz, mietet die Einzelhandelskette mit starkem Nachhaltigkeits-Fokus insgesamt 519 m² auf zwei Stockwerken an. Dies ist bereits der dritte Vertragsabschluss zwischen Engel & Völkers Commercial und Humana. Geplant ist die Eröffnung der 19. Berliner Filiale für das dritte Quartal 2022. Vermieter ist ein privater Berliner Eigentümer.

