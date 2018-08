Huma Shoppingwelt gewinnt Jeans Fritz als Mieter

Huma Shoppingwelt

© Jens Rüßmann

Der Jeansspezialist Jeans Fritz wird ab Oktober die neu eröffnete Huma Shoppingwelt auf der Rathausallee 16 in Sankt Augustin verstärken. Auf 300 m² im Obergeschoss können Kunden dann künftig Denim in vielfältigen Variationen erwerben.

.

Die Huma Shoppingwelt wurde erst im September 2017 komplett fertig gestellt und befindet sich damit auf dem neuesten Stand in Sachen Shopkonzepte und Architektur. Auf den 39.000 m² Verkaufsfläche treffen Modegrößen wie H&M, Deichmann und TK Maxx auf regionale Anbieter wie das familiengeführte Modehaus Schulze. Ein Foodcourt und Angebote für Haushalt und Leben wie Saturn, real,- und Müller komplettieren das Angebot.



Den Ausgangspunkt der heutigen komplett veränderten Huma bildete 1977 ein SB-Markt mit rein funktionellem Warenhauscharakter. Nach mehrjähriger Verpachtung an die Metro, übernahm die Betreibergesellschaft Jost Hurler 2009 wieder das operative Verwaltungsgeschäft. Bei weiter laufendem Center-Betrieb entstand von 2013 bis 2017 in zwei Bauabschnitten dann die neue Huma. 585.000 Einwohner im Rhein-Sieg-Kreis mit einer starken Kaufkraft von 107,1 sowie über 850.000 Einwohner im Gesamteinzugsgebiet machen Sankt Augustin zu einem attraktiven Standort.